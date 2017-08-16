〈中部〉噁爆！ 2噸生雞糞堆路旁長蛆

2017-08-16

埔里投七十線旁成露天堆肥場

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮麒麟里投七十線路旁，近日出現用巨大藍色帆布覆蓋的障礙物，翻開一看，竟是近千包重逾二噸的未發酵生雞糞，烈日曝曬下散發惡臭，現場蒼蠅亂舞、蛆蟲滿地爬，居民痛批不肖者將道路當成露天堆肥場，警方已調閱監視器畫面，鎖定可疑車輛揪出禍首。

南投縣政府已公告禁運生雞糞，並由環保、農業、警察等單位組成聯合稽查小組，不定期攔檢告發，也宣導農民配合使用全發酵的有機肥，沒想到仍有人挑戰公權力。

埔里鎮麒麟里投七十線指標二．八公里路旁，最近遭不明人士載運大量生雞糞堆置，並以帆布覆蓋、繩索固定掩人耳目，卻藏不住令人作嘔的惡臭。

里長蕭貴昇昨通報公所清潔隊、縣府環保局埔里稽查分隊人員到場會勘，現場路旁堆置三處生雞糞，估計數量近千包，重約二噸，揭開帆布，嗆鼻臭味馬上飄散，眾人戴上口罩仍難敵臭味，更恐怖的是，蒼蠅成群飛舞，蛆蟲滿地爬，噁心指數破表。

警方表示，民眾在道路堆放物品足以妨礙交通，依道路交通管理處罰條例可責令移除，並處一千二百元以上二千四百元以下罰鍰，已調閱路口監視器畫面，鎖定可疑貨車進行追查。

由於暫時找不到生雞糞堆置者，公所昨天已先設立告示，禁止該處放置一般事業廢棄物，違者依廢棄物清理法開罰六千元，並限期清除，居民希望相關單位積極處理，儘速清除，不能任由污染源持續堆置製造污染。