〈中部〉（嘉義）老闆避債 蘭園8月訂單仍達2億

2017-08-16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義張姓蘭花大王疑因向地下錢莊借貸，不堪重利負荷而避債美國，不過其蘭花園仍正常運作，八月份的訂單高達兩億元，員工認為欠錢是老闆個人的事，並不影響公司營運。

蘭花園員工說，這些債務都是張董事長個人理財，與公司經營無關，上個月營業額還有兩億元，這個月也有兩億元訂單要出貨，所有員工薪水都如期發放，沒有所謂的債主到公司討債。

嘉義縣政府農業處長林良懋表示，上個月就接獲張某財務周轉失靈的訊息，包括積欠銀行及地下錢莊龐大債務而避走美國，並無積欠農會，不致影響地方金融，公司仍正常營運，對蘭花業不會造成衝擊。

地方人士強調，張某的負債可分三大部分，銀行貸款在其擔任董事長特助的兒子提出償債計畫後，目前沒有抽銀根的問題，民間私人借貸部分，由於借錢給張的都是知心好友，不至於落井下石，有待解決的只剩地下錢莊債務。

地方人士進一步說，張某因大舉擴張，在銀貸額度有限的情況下，轉向地下錢莊周轉，幾年來付出的利息已經超過本金，這兩年因資金調度出現困境，無法如期支付錢莊利息，起先是向友人調頭寸應付，但錢莊重利宛若無底洞，最終張只好遠走他鄉。

張某人不在國內，透過中間人士和錢莊業者協商，現因償還幾成還沒有共識而僵持不下，但張的友人認為，和錢莊的差距已逐漸縮小，最近應可有所突破，而且蘭花園體質健全，業績也不錯，相信債務問題很快就迎刃而解。