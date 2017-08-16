〈中部〉（雲林）西螺果菜市場 拼裝車108年起禁入

2017-08-16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕改善西螺果菜市場空氣品質，雲林縣府邀集西螺鎮公所、西螺果菜市場、縣議員等人，研商「西螺果菜市場進出車輛管理自治條例」範圍，近期將把自治條例送環保署核定，環保局表示，最遲今年底前應可核定，一○八年起禁止拼裝車、二行程機車進入西螺果菜市場。

二行程機車也不准進

西螺果菜市場為全國最大蔬果集貨供應站，菜農、菜販都以柴油拼裝運輸車運送蔬果，環保局統計，全盛期每天進出的柴油拼裝車約有八百輛次，目前西螺市場還有二、三百輛拼裝車，產生大量懸浮微粒、一氧化碳等污染物。

環保局指出，依道路交通管理處罰條例規定，拼裝車不得行駛一般道路，但因西螺果菜市場特殊性需求，警方並沒有嚴格取締，為改善市場空氣品質，鼓勵民眾把柴油拼裝車換成電動蔬果運輸車，雲林縣府訂定「西螺果菜市場進出車輛管理自治條例」，讓電動蔬果車可以合法掛牌與行駛。

補助改換電動運輸車

環保局表示，自治條例已於去年經議會三讀通過，並函請環保署申請核定，環保署邀集交通部研商，希望能明確定出電動蔬果運輸車行駛範圍，日前再與地方研商，自治條例內容修正後將再送環保署核定。

環保局指出，縣府從一○三年補助汰換電動蔬果運輸車，民眾申請狀況並不踴躍，至今申請改裝補助約有七十輛，環保署核定後，環保局會推出「自主管理標章」，提供給合法的運輸車張貼，一○八年元旦起有標章的車輛才能進出市場。

環保局強調，西螺果菜市場進出車輛管理自治條例也禁止二行程機車進入市場，符合標準的電動車或柴油車才能進出。

至於上月有業者的電動蔬果運輸車遭罰款，業者抱怨依規定汰換卻不能上路，環保局指出，依道路交通法規，拼裝車上路發生事故車輛要直接沒入銷毀，電動運輸車已通過審驗規範且接受環保署、縣府補助在案，雖自治條例未通過，但大家都有默契不會沒入，罰款是因事故被罰。