〈中部〉815大停電 4階段輪停40萬戶叫苦

2017-08-16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕桃園大潭電廠機組跳脫，造成全台大停電，台中市昨天下午先受影響的是豐原、潭子一帶，晚間六點起，台中市採階段輪流停電，截至昨晚九點四十分第四階段停電解除限電，十點全面恢復供電為止，總計全市受影響戶數達四十萬之多，停電不便讓各地民眾抱怨不已。

中科、精密園區未停電

中部科學園區各基地、台中精密機械園區及台中工業區並未停電；神岡區豐洲科技園區雖停電，但因停電時間接近下班，許多業者備有緊急供電系統，加上半小時即復電，初步調查未造成廠商重大損失。

昨天下午近五點，桃園大潭電廠機組跳機，中市五個變電所受影響跳電，豐原、大雅、潭子、太平、大里區多處停電，六、七點雖恢復供電，但因台電仍無法正常供電，開始採取輪流停電。

由於停電來得突然，令民眾相當錯愕，臉書及Line群組開始PO文，很多民眾說，「我家停電了！」「為何停電？發生什麼事？」有人知道要輪流停電，趕緊說「我的手機要趕快充電」。

晚間起輪流分區停電

昨晚第一輪停電時間是晚上六點至六點五十分，停電區域北區、北屯區、太平、潭子、西屯區及東山一帶，停電一二五條饋線，影響用戶數十六萬戶，晚上六點五十分後，第一輪停電戶全部恢復供電。因第一輪停電正值下班時間，市政路、黎明路附近道路交通號誌不亮、路燈也不亮，造成大塞車，交警忙著指揮交通，附近店面無法開燈，仍堅持營業。

第二輪分區停電共停饋線一四八條，從晚上六點五十分至七點四十分停電，區域為東區、南區、大里、太平、烏日，影響戶數約廿萬戶，原本預定七點四十分恢復，但台電又再延廿分鐘，改晚上八點才恢復供電，最後遲至八點十分恢復供電。

原本以為只輪流停電二階段，但台電仍持續宣佈要輪流停電，台電人員也不知會輪到何時，有人只好跑到便利超商買東西、吹冷氣，有人拿著手電筒吃點心。

直到晚上八點、九點，台電還宣佈第三輪、第四輪的停電，第三輪停電在晚上八點到八點五十分，停電區域西屯、中區、北屯、北區、東區，影響戶數八萬戶。第四輪從八點五十分到九點四十分為部分西屯、部分南屯、部分北屯、部分潭子地區，影響戶數三萬。