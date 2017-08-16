〈中部〉竹山垃圾場復育 變身壘球場

2017-08-16

〔記者謝介裕、佟振國／綜合報導〕封閉再造的垃圾場變成休閒樂園，不再是遙不可及的夢。南投縣竹山鎮廣達二公頃的垃圾掩埋場，在覆土植生綠美化有成後，目前公所清潔隊正積極進行環境整理，將把部分用地打造為壘球場，提供社區慢速壘球隊使用。

據竹山鎮公所清潔隊資料，十多年前垃圾掩埋場封場後，進行覆土植生綠美化，如今綠草如茵、綠樹成蔭的美景，讓人彷彿置身公園，很難與臭氣沖天的垃圾場做聯想。

昨日清潔隊派員進行除草，球場也漸漸成形，預計月底以前可望完工。南投縣體育會慢速壘球委員會主委洪明科指出，慢壘隊以社區為單位，目前全縣有卅多隊，面臨場地嚴重不足問題，十分感謝竹山公所協助打造球場造福球友，十九日將在南投市五育高中舉辦慢壘嘉年華，與各界分享慢壘推廣成果。

垃圾更減量 南投擬推全分類

另一方面，縣環保局昨召集各鄉鎮市公所清潔隊研商垃圾處理模式，擬定垃圾全分類計畫，讓垃圾更減量，並細分可燃性垃圾進行發電。

南投縣無焚化爐，垃圾須外運處理，每遇停爐歲修，各地區垃圾即無法順利消化，環保局長方信雄指出，縣內垃圾目前只分為一般與資源垃圾，忽略廚餘、紙張、枯枝落葉等，只要細分純化，都是重要的生質與綠色能源。

方信雄強調，縣府計劃在一年半內規劃綠能永續中心，透過垃圾全分類，讓現有垃圾量再減少五至七成，目前已取得五公頃國有地，委外規劃中。