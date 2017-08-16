〈中部〉48歲警申領一次退 去年等到今年

2017-08-16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局交通隊林姓警員去年申請退休並要領取一次退休金，未獲縣府核准，今年提出復審，來往公文被網友貼到臉書，以「花冠有錢拍短片，沒錢讓警察退休？」為題，引爆關注、討論；縣府人事處副處長黃杰男回應，一次退休金金額龐大，有年齡排序，林員四十八歲，未准予退休，考量他有腰椎滑脫疾病，年底審酌退休人員預算執行的情形，再協助處理。

嘉縣府︰有年齡排序 會協助處理

嘉縣府新聞行銷處長李雅貞說，縣長張花冠影片為自拍自製，沒有花到縣府預算。

這篇在臉書社團「警察之友會」的貼文，指林員符合退休條件，去年提報自願退休，縣府以未列冊、無編列退休經費為由，不予核准，今年林員申請復審，被以縣府無管轄權為由駁回，去年已申請退休，今年依然未造冊，顯然是刁難，嘉縣警局有十四人申請今年退休領一次退休金，都未獲核准。

縣警局交通隊長潘春盛說，林員因病申請退休，公文多次往返，曾與友人討論，網路貼文是友人張貼，林員並不知情；黃杰男解釋，縣府並未「駁回」林員復審案，此案應向縣警局人事室提出，因此移交復審案件給縣警局後，提送公務人員保障暨培訓委員會審理；每年年中先調查隔年符合自願退休資格者以編列預算，鼓勵儘量採月退，以利縣府財政調度及降低負擔。