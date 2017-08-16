〈中部〉花了14年 嘉縣宣告撲滅紅火蟻

2017-08-16

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣歷時十四年成功撲滅紅火蟻，日前由農委會公告解除列管，但有部分民眾質疑紅火蟻並未絕跡，縣府農業處長林良懋昨天表示，紅火蟻在嘉義縣確已絕跡，民眾所見的應是一般的熱帶火蟻，鄉親如有疑慮，可以通報農業處派人到場捕捉送鑑定。

民眾質疑仍看得到蟻蹤

紅火蟻在二○○三年入侵台灣，嘉義縣水上鄉三界埔首先淪陷，接著往外擴散，包括水上、中埔與番路等鄉都陸續出現紅火蟻，面積廣達七百公頃，縣府自二○○四年十月展開防治規劃，先是控制其擴張，再逐步縮小範圍，到去年初剩下八掌溪沿岸和內甕村的三十五．三公頃，偶而會發現紅火蟻，再經過一年的監測，確認已在嘉縣絕跡，又經半年追蹤，上個月國家紅火蟻防治中心現勘後，宣布嘉縣成功撲滅紅火蟻。

農業處︰應是熱帶火蟻

林良懋表示，紅火蟻解除列管的條件為進行防治效果評估結果，若紅火蟻之防治率已達百分之百，且效果持續六個月以上，可檢附監測紀錄向國家紅火蟻防治中心申請解除管制，嘉縣完全符合條件才解除列管。

不過，陳姓網友說，他老婆對火蟻會過敏，每天都拿著螞蟻藥大作戰， 一年來使用一箱了；黃姓民眾也說，田間的道路到處都是火蟻，也沒看到在撲滅啊；林姓網友表示「我家旁邊空地一堆，才被咬兩口而已」。

林良懋表示，紅火蟻與一般螞蟻不同之處是攻擊性強，毒液成分也相當特殊，被叮咬者若有過敏體質，可能引發過敏性休克，目前偶見的熱帶火蟻體型大小與入侵紅火蟻相似，也具明顯攻擊性，但族群數量少，威脅也較小，不會引起系統性過敏性傷害。