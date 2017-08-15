〈南部〉招牌「褪色」 善化國小少棒隊剩13人

2017-08-15

〔記者吳俊鋒／善化報導〕有四十二年歷史的南市善化國小少棒隊，曾培育台灣巨砲陳金鋒等名將，過去戰績輝煌，還拿下威廉波特世界冠軍，但近來選手招募不順，現僅剩十三人，創成軍以來新低，讓這支傳統勁旅的前途告急，校方展開搶救大作戰，持續到各地延攬優秀人才，並將透過籌組社團的方式，發掘有潛力的學生，拓展兵源，希望早日重返榮耀。

曾培育陳金鋒、林智勝等名將

善小少棒隊全盛時期曾多達五十名選手，九○年代兩度拿下美國威廉波特世界賽的冠軍，揚威海內外，除了陳金鋒，「大師兄」林智勝、「草總」謝長亨等現退役明星，球員生涯都從這裡開始，曾幾何時，昔日的名將搖籃卻面臨新血匱乏的窘境。

其實善化國小近三年來，學生數有成長，但少棒選手卻未增反減，地方人士坦言，戰績不佳讓球隊招牌「褪色」，是影響招募的重要關鍵。

校長黃莉雯也分析，市政府推動各校成立少棒隊，想打球的學 童可以留在社區內，選手不再集中於特定的國小，兵源被稀釋了，增加招募的困難度。

目前善小少棒隊僅剩十三名球員，即使先發九人實力堅強，攻守都夠水準，但畢竟這是團體戰，只有四位選手可以替補，板凳深度嚴重不足，仍難以打出好成績，沒有優異表現，又會影響招募，等於惡性循環。

黃莉雯說，各地的好選手會繼續延攬，而新的學年起，校內也將首度成立棒球社團，提高學子們參與的興趣，才能發掘有潛力的明日之星加以培訓，搶救大作戰全面展開。

黃莉雯指出，善化國小可使用專業棒球場，這是多數學校所沒有的優勢，原訓練中心也將著手空間改造，提供選手更優質的食宿環境。