〈南部〉大丘王爺派出所整併 「大王」巡邏效率提升

2017-08-15

〔記者楊金城／麻豆報導〕麻豆警分局整併六甲山區王爺派出所、大丘派出所警力，成功平息地方居民疑慮，六名員警八月起集合在大丘所上班，白天派一人在王爺所值班，未來王爺所如果裁撤，有人笑問：「大丘所或可改成大王派出所？」分局說，王爺所尚未裁撤，所名可以討論。

裁撤基層派出所，吃力不討好，十之八九會遇到地方民眾、議員強力反對，因「裁撤」字眼敏感又傷人，市警局現階段以「警力整併」為名，「整併」派出所「合署辦公」。

市警局局長黃宗仁昨天說，南市不少派出所還是「三人所（配置三名員警）」、「四人所（配置四警）」編制，扣除休假，警力幾乎都被綁在所內值班，難以編排巡邏勤務，但是現在民眾對社會治安、交通維護和為民服務的需求比以前多且要求快速，偏遠派出所警力應該「走出」派出所，整併合理運用警力以符合現代警察的要求。

目前南市十六個分局，有原南縣的溪北七個分局提出九案十八個派出所警力整併，亦即有九個派出所警力被整併到主力所，麻豆分局王爺所和大丘所整併、學甲警分局北門分駐所和文山派出所整併、苓和派出所和將軍分駐所整併成功，但王爺所、文山所、苓和所（改學甲分局交通分隊進駐）尚未裁撤派出所。

麻豆分局指出，六甲區王爺所、大丘所僅各配置三名員警，長期以來警力侷限於值班（宿）勤務，難以編排巡邏勤務，不僅對於治安沒有助益，也讓員警過勞。

印宣傳單、開座談會 爭取支持

麻豆分局從今年二月積極推動王爺、大丘兩所整併工作，經歷五個月的奔走，分局長蔡進閱拜會議員、區長、里長及社區、老人會爭取支持，也印發里鄰宣傳單，並召開座談會說明警力整併帶來的效益，在消除居民疑慮、獲得支持後，本月獲得市警局同意、警政署發函核備警力整併工作的實施。

警力整併將先試行半年

蔡進閱說，王爺所在日間仍有員警在內服勤，並不是「裁撤」，警力整併將先試行半年，因王爺、大丘地方警車巡邏的見警率比以前提升，地方評價不錯，如果成效良好，未來再研議兩所裁併。