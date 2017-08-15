〈南部〉鳳山溪又黑又臭 凶手是天熱

2017-08-15

不是工廠偷排廢水 是水中溶氧降低

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山溪近來隨著天熱，致水中溶氧降低，且非灌期水量少，污染負荷未減少，造成又黑又臭，環保局連日稽查並採樣，初步排除工廠偷排導致；市府水利局計畫於鳳山圳滯洪池，推動水質淨化場工程，協助改善鳳山溪水質，平常也能挹注水源，環保局則加強取締。

近來因天熱氣溫升高，鳳山溪水中溶氧降低，又有工業廢水及生活污水，加上處於非灌期水量少，污染負荷卻未減少，導致水中耗氧需求增加，硫化氫的臭味揮發出來，民眾聞到異味感覺水變臭了。

環保局近來頻接獲民眾陳情，多次稽查並採樣鳳山溪，並未查獲工廠偷排廢水，多次水質採樣結果，溶氧量均偏低、重金屬也很低，初步排除工廠偷排所致，但仍加強上游列管事業稽查；水中魚類也容易因溫度升高，造成溶氧過低而死亡。

至於民眾反映鳳山溪變黑，環保局表示，水中的懸浮顆粒被微生物包覆後，會形成黑色顆粒，這些黑色顆粒在水中，會使水色看起來是黑色的，但若經過靜置沉澱後，上面的水是比較澄清的，只有底部會呈現黑色。

水利局表示，針對鳳山溪沿岸進行污水截流工程，目前博愛橋以下已全面完成截流，計畫於鳳山圳滯洪池推動水質淨化場工程，設置人工濕地礫間淨化改善水質，目前正爭取中央經費補助。