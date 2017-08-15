〈南部〉21噸以上貨車禁行12米以下道路 東市嚴執法

2017-08-15

水泥車輾斃騎士 父親節憾事

〔記者陳賢義／台東報導〕大貨車座位高，駕駛人視野易受車體阻擋，視野死角範圍也比其他車輛大，台東市豐谷南路日前就發生一起大貨車倒車輾爆後方機車騎士頭顱的悲劇，台東縣警局重申相關管制規定，嚴禁逾廿一噸的大貨車駛入寬度低於十二公尺以下的市區道路，若有行駛必要，需在行駛前至少七日以書面或線上提出申請，將嚴正執法。

「太過份了，水泥攪拌車竟開進社區街道！」突聞屋外傳來「匡噹」巨響，住在市區西昌街的居民立即奪門察看，赫見住家前鐵皮屋簷被一輛轉彎的水泥攪拌車撞凹，當場傻眼，忍不住斥責駕駛不應開進社區狹窄街道。

台東縣警局交通隊表示，台東發生大貨車及半聯結車的死亡車禍，分析主因是大型車駕駛座較高，駕駛人視野易受車體阻擋，視野死角範圍也比其他車輛大；另外，大型車內輪差大（轉彎半徑）也是造成事故的主因之一，車輛的內輪差會隨車身加長而變大，尤其是半聯結車，稍有不慎後輪就可能壓到路旁等候通過的行人或機車。

交通隊表示，除大型車視覺死角與內輪差外，造成事故的原因更可能是未保持安全距離，提醒民眾騎乘機車或自行車遇大型車輛，千萬不要併行，應禮讓先走，至少保持兩公尺左右間隔，才能避免被捲入車底。

已禁行2年 仍見違規

縣府自一○三年三月一日即公告台東市志航路、民航路、豐谷南北路、臨海路、馬亨亨大道周圍寬度低於十二公尺以下的市區道路，全天經常性管制總重逾廿一噸大型貨車，若有行駛必要，應檢附有關證明文件及申請書，行駛前至少七日以書面或線上向縣府提出申請，未依規定者將依據道路交通管理處罰條例第六十條規定，處九百元以上、一千八百元以下罰款。