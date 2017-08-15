〈南部〉農民迴避技轉金 私自嫁接亂象生

2017-08-15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕被譽為是LV等級蓮霧的黑糖芭比，曾在拍賣市場賣到一顆將近四百元，想要種植的農民必須支付技轉金成為合約戶，但有果農無意繳納技轉金，私自偷剪枝芽嫁接，種植面積還遠高於授權面積，讓現行技轉金政策問題浮現。

恐衝擊台灣農業升級

過去政府研究機構所研發的新品種、技術，都是以無償方式移轉給農民使用，後來為了激勵研究機構的研發動能，透過技轉條例，研發成果分為「專屬授權」及「非專屬授權」，以非專屬授權來說，農民或廠商只要付技轉金就可以取得新的技術與種苗，但多數農民無力支付權利金，私自嫁接亂象自然而生，衝擊台灣農業升級。

屏東縣內埔鄉農會推廣部主任黃道和表示，技轉金問題在屏東最經典的就是芒果「夏雪」，由企業支付技轉金買下夏雪品種與種植技術後，一般農民不能種，即使加入企業種植的農民，採收也得依循企業規定方式銷售，受惠的從來就不是農民。

黃道和說，農民也是納稅人，他們出資的研發成果，最後由公務機關研究人員、單位及企業與財團瓜分，研究人員應該要被獎勵，但技轉金不是唯一選擇，新技術最終應以造福農民為目標。

屏東縣政府農業處處長黃國榮指出，從黑糖芭比私自嫁接或是農友種苗外流等事件來看，技轉問題確實普遍存在，但依現行法令，縣府仍僅能透過農會、產銷班等加強呼籲農民，並取締違法行為。

獲授權者哄抬價格 農民難受惠

高雄農改場研究員沈商嶽表示，獲得授權的農民、廠商取得新技術或新品種後，常有壟斷及抬高市場價格的行為，一般農民根本無法受益，且新品種新技術授權給廠商，部分廠商可能將關鍵技術外流，或轉到其他國家生產，再將產品回銷國內，又不用在國內納稅，政府應修法符合「公平正義」，避免台灣農業技術受到更大的傷害。