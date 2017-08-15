〈南部〉辦展覽玩手作 中藥行更生活化

2017-08-15

老闆陳義添 讓中藥行轉型

〔記者劉婉君／台南報導〕到中藥行也能看展？安平區中藥業者陳義添致力中藥生活化，除了走出中藥行，藉由手作體驗，帶民眾認識生活中的中藥；也將藝文引進店內，開放部分空間展出藝文作品，呈現不同樣貌的中藥行，吸引年輕人走入中藥行，也有老鄰居好奇上門看展。

中藥房店家改造 獲創新示範店

陳義添經營的得記中藥行因鄰近海邊，許多藥材保存不易，加上許多年輕人不懂得食用中藥，近年來他從傳統中藥行經營模式轉型，將漢方設計的概念應用在生活飲料上，桂花酸梅湯成為熱銷商品，而店內的藥材除了標本外，以銷售一般藥膳及防蚊藥包為主，前年並參加衛福部「中藥房店家改造精進計畫」，為全國八家創新示範店家之一，開始推動中藥材生活應用DIY，與國立台灣歷史博物館及民間單位等合作，舉辦植物香手作體驗，讓民眾從中了解，原來中藥可以應用在生活中許多地方。

身兼社區發展協會總幹事的他，今年開始也將中藥行的空間開放，舉辦藝文展覽，他說，「我在社區推動常民藝術空間，自己當然要以身作則。」得記中藥行的第一次展覽，與黑潮海洋文教基金會合作，為了挪出展覽空間，他花了兩天將藥櫃大搬風，集中在一側，配合展出者的需要，藥櫃也可以成為展示平台，他笑說，有鄰居會好奇地說「你頭殼壞掉？」而跑來看看；也有年輕民眾為了看展，第一次走入中藥行。

昨天開始至九月十七日，得記中藥行展出曾于衿的「交織系列」，雖然展覽的空間不大，陳義添仍希望提供有構想的年輕人一些協助，未來也能有更多常民藝術角落加入。

曾于衿提到作品與中藥行的相遇時表示，很久以前曾到過得記中藥行，但沒想到自己的作品會在這裡展覽，期待作品能融入這樣的空間，自在的讓人欣賞。