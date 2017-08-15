〈南部〉5處公車站違停 即起大拖吊

2017-08-15

〔記者黃良傑／高雄報導〕有鑑於高市有五處公車站牌常遭機車違停，嚴重影響乘客上下車安全，包括內惟市場、建工商圈、高榮醫院、左營大路及楠梓火車站等五處，已被交通局列入拖吊重點區，各分局自昨日起加強拖吊、淨空。

鼓山分局指出，內惟市場公車停靠區有兩處，一處在派出所右側，另一處在對面市場旁，常有菜籃族騎機車上市場，以為買個菜很快就騎走，便將機車違停於公車停靠區，迫使公車停在快、慢車道上，影響後方汽、機車行駛安全。

乘客也無奈須走更遠才能上車，後方不時被公車擋住的機車騎士，索性往右鑽過公車停靠區的乘客，或左切騎到快車道，再超過停在前方的公車，嚴重影響乘客上下車安全及後方來車。鼓山警方上週先加強取締、宣導，共開出廿多張罰單，昨起全面通報拖吊。

鼓山區九如四路內惟市場加強取締、拖吊，包括該公車停靠區沿線卅公尺範圍；另高榮醫院、楠梓火車站、左營大路等公車站，公車停靠區域全納入管制，每天派員警站崗取締。警方提醒民眾，買菜、看病、探病或到火車站接送人，不可貪圖一時方便。

警方指出，機車違停公車停靠區者，將會收到紅單，處罰六百元以上、一千兩百元以下罰鍰；若遭拖吊、移置，機車每次付費兩百元、汽車每次一千元，將另加保管費。提醒民眾，加強勸導期已過，十四日起已全面展開違停公車停靠區的拖吊勤務。