〈台北都會〉陸化嚴重 華江濕地小水鴨剩300隻

2017-08-15

〔記者郭安家／台北報導〕位於淡水河流域的華江濕地野雁保護區，明星物種小水鴨從二○○七年七千隻，至去年已驟減至三百隻左右。審計部台北市審計處近日提出報告，指華江濕地陸域化嚴重，是破壞小水鴨休憩空間原因之一，但北市府去年底迄今並未落實復育計畫，也未檢討是否調整棲地範圍。

北市審計處指市府未落實復育

台北市野鳥學會也提出警告，若再不做人為管理，該處會漸漸陸化，而要維持該濕地，需投入資金、人力清淤。學會表示，淡水河禁採砂石後，失去部分挖掘泥砂的人為作業，加上上游石門水庫淤積，每次颱風都會沖出淤泥，每年清淤耗費大筆經費，但動保處預算有限。

動保處則表示，每年約編列一千萬元清淤，但比起水利處全面進行水文整治，預算有限，目前以分區、小規模方式挖掘灘地。

動保處︰學者監測 非僅陸化問題

至於小水鴨數量，台北市野鳥學會發現去年統計已剩三百多隻，原因不只是華江濕地陸域化問題，因為小水鴨於台灣過冬，接著返回西伯利亞繁殖，某些繁殖地因素也導致東亞地區水鳥數量急遽下滑；動保處解釋，有請台大學者密切監測，認為小水鴨減少，不單是該處陸域化問題。

不過，北市審計處發現，二○○○年左右該處小水鴨數量達近萬隻，近年來持續銳減，但北市府不僅未全面了解原因，未落實相關復育計畫，該處陸域化嚴重，市府也未檢討是否調整棲地範圍。