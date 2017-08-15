〈台北都會〉《兆良科技吸金案外案》假增資騙買股 吳智豪吸金上億潛逃

2017-08-15

〔記者張凱翔／台北報導〕台北地檢署追查「兆良科技吸金案」發現案外案，發現日碩實業、豪倫科技這兩家公司涉嫌假增資後，再勾結兆良以假交易美化財報，日碩實業負責人吳智豪也是醫療器材大廠中外儀器的負責人，涉嫌以中外儀器將上市櫃為由，吸金上億元後銷聲匿跡，民進黨市議員何志偉昨陪受害人開記者會，譴責台灣詐騙氾濫是「國恥」，北市刑大表示偵查不公開，但呼籲受害者報案。

受害人控訴，吳智豪身兼日碩實業和中外儀器兩家公司負責人，因中外儀器是國內大型醫療器材代理商，與台大、榮總等知名醫院都有合作，吳利用公司信譽為幌子，以話術宣稱日碩與中外兩家公司將合併及接受日盛證券輔導上市櫃，若購買股票將可增值獲利，藉此吸金逾億元。

遭騙五百多萬元的受害人Ａ小姐表示，與親友看中外儀器是老字號且經營正派，吳向她遊說只要每股十二元就能認購、並保證兩個月內用廿元買回，她信以為真，六、七月間陸續匯款，直到上月中旬發現跳票，投資款項都拿不回來，家人也受害。

受害人Ｂ先生也說，吳強調股票要上市，甚至舉辦公開說明會，當時有兩、三百人參與，讓他覺得很有說服力，後來吳表示要錢周轉，他向親友集資借錢、找融資公司借貸，前後共支付三千多萬元，結果吳人間蒸發，所有債務現在都算到他頭上，對家人、朋友無法交代，連自己的公司都受影響。

北市刑大說，全案已由檢察官偵查中，偵查過程不便說明，呼籲被害人勇於報案，檢警受理後會依相關偵審程序，凍結查扣資產和資金及限制出境等。