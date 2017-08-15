〈台北都會〉萬大線廈安站改名南機場 連署達標

2017-08-15

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市捷運局日前公布位於廈安里、忠勤里交界處的萬大線LG03站命名為「廈安站」引發爭議，不少地方人士疾呼，應以更具代表性的「南機場」做為站名較佳。有民眾在北市公共政策網路參與平台發起i-Voting提案，要求站名交由當地民眾票選；在當地忠勤里長方荷生積極拉票下，前晚衝過三千人連署門檻，廿六天就達標，研考會將在十月十三日前完成初審，啟動改名程序。

26天達成3千人連署門檻

方荷生說，一收到LG03站叫廈安站時，就召集鄰長及志工開會，透過鄰長找住戶連署，也設計出教大家如何投票的QR code，並申請八月五、六、十二、十三日共四天週休假日的路權，擺攤向夜市觀光客、民眾尋求連署，四天就爭取到一千票。

廈安里反彈 將連署千人陳情

不過，方荷生說，連署改名一事引發廈安里反彈，預計要連署一千人向市長柯文哲要求維持原名，他們這邊也會再邀請兩千人連署向市長陳情。

捷運局解釋，廈安站要改名須先通過研考會初審，接著於中正區公所召集地方代表、仕紳及學者共同討論達成共識；之後將地方居民共識提送捷運局，依「台北市台北都會區大眾捷運系統捷運車站命名更名或車站站名加註名稱作業要點」組成評審小組，成員包括捷運局、捷運公司、都發局等局處，也會有二名文資專業人士，最後再將結果交給市長簽核即完成更名，也就是要再過四關。

捷運局強調，沒有預設立場，一切尊重居民決定。至於更名程序將走多久，捷運局說以當時LG04站更名為「加蚋站」來看，一○五年二月提起更名，約在九月就向市長報核，流程時間約七個月。