〈台北都會〉第二果菜市場活動中心 短收使用費

2017-08-15

〔記者郭安家／台北報導〕台北農產運銷公司所在的第二果菜批發市場大樓，其餐廳、五樓活動中心，由一郎餐廳有限公司承攬，該活動中心是選舉造勢宴會熱門場地，但審計部台北市審計處發現，一郎餐廳使用活動中心，卻未依照規定收取使用費；此外，一樓的「龍的傳人」農產品販賣店長期月租也僅每坪一○四元，導致市庫損失。

一樓農產專賣店低租金也被糾正

審計處指出，第二果菜市場餐廳承包商一郎餐廳也使用該市場大樓五樓活動中心，北市府曾訂定使用辦法，應按會議及宴會時段每場收取一萬二千元至二萬元不等，且場地使用費五十％繳庫；但至去年十一月止，一郎餐廳營業使用九十六場次，中午收九千五百元、晚上則收一萬一千元，導致市庫短收。

此外，審計處也發現，市場處為輔助農產公司推銷農產品，二○一四年簽報於第二果菜市場一樓設「龍的傳人」特色農產品專賣店，使用面積約八十八坪，應按「公有房地提供使用辦法」規定，以公共地價五％、房屋評定現值十％合計數為基準，再乘以十％計收；但市場處以該專賣店最早的營業淨利十％計算，月收費用僅九一一八元、平均每坪一○四元。

對此，市場處主秘王夢龍表示，被審計處糾正違規後，已要求一郎餐廳按照原本規定計收費用，並向該餐廳追討不足的場地使用費；至於「龍的傳人」租金也被認為太低，目前已回到原始租金計收標準。北農公司主秘路全利則說，將配合市場處辦理。