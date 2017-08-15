〈台北都會〉北農又爆酬庸 延攬退休警任顧問

2017-08-15

秘書處主任陳宗星遭懲處

〔記者郭安家／台北報導〕台北農產運銷公司前總經理韓國瑜，爆出安插前市長郝龍斌親信擔任顧問事件，為了解決爭議，北農公司正研擬新版人事聘用相關辦法，但市議員接獲爆料，指副市長陳景峻日前安插六十八歲的退休保大警官枋劍飛擔任顧問，未經過董事會決議，不符合程序，導致北農秘書處主任陳宗星遭懲處。陳景峻昨透過辦公室表示，枋不想捲入紛爭，已表達將離開北農公司。

陳景峻︰枋劍飛已表達將離開

北農公司近日聘用三位薪資兩萬元顧問，有北市府幕僚坦言，只有彭振聲、前萬華區長黃國彥是北市府要推的人，彭主責市場改建、黃則是協調地方人士及里長；有民股證實，陳景峻日前主持常董會，席間常董張永成、翁震炘已離席，但陳開臨時董事會通過包含彭、黃、枋在內三個顧問的人事案，此事爆發後，陳還解釋：「這次聽我的，我負責就好。」

陳景峻受訪時說，程序絕對沒有瑕疵，由於北農新任董事九月才上任，市府希望派任彭振聲、黃國彥擔任顧問，另外兩席顧問則由農委會及北農協調，考量枋劍飛六月已來幫忙，推薦枋擔任顧問，並於常董會通過，他事先問過法務人員、市場處，釐清未開董事會前，常董會是最高權力機構，當然可以處理此事。如今枋不想捲入紛爭，已表達將離開北農公司。

不過，民進黨市議員李慶鋒指出，根據北農公司組織章程第五條規定，該公司設顧問四人，由董事長提請董事會聘任之，其任期與董事、監察人相同；會計、法務暨各類專業顧問，由總經理視業務需要聘請。他呼籲北市府不要忘了改革初衷，讓人事紛爭重蹈覆轍；副市長日理萬機，應妥適注意程序嚴謹。

民進黨市議員許家蓓則說，近一百五十億元的市場改建計畫，是民眾檢視柯文哲執政效力的政策之一，也是柯連任行政指標之一；彭振聲有工程背景，不會令人反對，陳景峻卻安插退休警官，無農產及賣水果背景，讓人覺得奇怪，不少民股議論紛紛。

陳景峻透過辦公室說明，指枋劍飛是保大退休警官，考量市場環境複雜，新任總經理吳音寧從中南部北上，較不熟悉環境，礙於他身兼副市長無法長期在北農公司，所以找枋警官協助「看頭看尾」。

吳音寧則無奈地說：「必須讓程序更加周延，不能青青菜菜（台語，「隨便」之意），事件引發外界議論，公司只能對陳宗星祭出懲處。」