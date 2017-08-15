〈台北都會〉新北聯合婚禮19日搶報 抽遊輪之旅

2017-08-15

〔記者何玉華／新北報導〕往年報名踴躍的新北市聯合婚禮又來了！今年加碼抽出六對新人，可搭乘公主遊輪享受五天四夜的蜜月旅行，預計八月十九日上午九點在市府大樓一樓西側大廳受理報名；副市長侯友宜表示，去年報名創下排隊七十二小時的紀錄，歷年的聯合婚禮新人，平均有六成在一年內順利懷孕。

新北市主辦的聯合婚禮，今年主推「遊輪婚禮派對」，將於十月廿二日在淡水漁人碼頭浪漫登場，預計徵求一百對新人，著正式禮服搭乘敞篷金龜車進場，現場安排有巨型香檳塔，搭配百對新人共舞。當場將抽出六對新人，由公主遊輪贊助沖繩、石垣島、宮古島五天四夜豪華之旅，另有電視、冰箱、烤箱等獎品。

侯友宜為聯合婚禮宣傳造勢，他表示，為了提升生育率，中央成立「少子化辦公室」，雖然立意很好，但名字應該改一下，他認為不宜用「少子化」，應更名為「緊生子辦公廳」、「金鏟子辦公室」，引來民眾的掌聲及笑聲。

侯友宜表示，今年參加新北市聯合婚禮的新人，除了將獲贈「新北傳奇金鏟子」之外，還能獲得套房住宿券、家電三選一、新人專屬對章、幸福對杯、旅行箱、客製結婚證書、精美相片組、專業婚禮紀實隨身碟及一年內懷孕、免費享有一次「高層次超音波」超值十大好禮；若在半年內懷孕，還有機會參加價值八萬元的「十天月子照護」。