〈台北都會〉漁人碼頭情人月 27日煙火秀開場

2017-08-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕再過兩週就是農曆七夕情人節，新北市政府從八月廿七日至九月卅日推出「情人月」系列活動，每週六、日在淡水區漁人碼頭觀海廣場舉辦浪漫民歌音樂會，廿七日開幕當晚九點將施放長達五分廿秒的煙火秀，並邀請歌手王中平、李明德及Nora Says樂團表演，歡迎夫妻、情侶到漁人碼頭「聽歌、曬恩愛」。

每週六、日音樂會共10場

副市長葉惠青表示，八月廿七日適逢七夕情人節前夕，邀請勇奪貢寮海洋音樂祭最佳人氣樂團獎的Nora Says樂團、藝人王中平、民歌手李明德等人演唱浪漫情歌；接下來每逢週六、週日都有音樂會，總計十場。

主辦單位以「愛戀漁人碼頭」為主軸規劃節目，包括情人手作膠珠吊飾、愛戀明信片浪漫傳情，並結合港區藝術裝置，連續六週提供打卡贈禮活動，將送出漁人碼頭愛戀鑰匙圈，附贈福容大飯店提供的「情人塔」、「Lobby Bar無酒精飲料」買一送一券，每週六、日各限量一百名；活動現場提供明信片，民眾可寫下綿綿情話後投入特製信箱，統一由郵局寄送；開幕與閉幕當天，將在觀海廣場施放浪漫煙火秀，讓情侶留下甜蜜回憶。

葉惠青說，淡水漁人碼頭的港區情人橋，素有「人間鵲橋」美譽，十多年來有無數的情侶、夫妻攜手走過，市府已將情人橋重新粉刷，陪伴更多情人創造更多浪漫回憶。

情人橋粉刷、除鏽 19日完工

漁業處指出，情人橋是淡水漁人碼頭的重要地標，正在粉刷橋面與除鏽，預計八月十九日完工，施工期間的平日清晨五點至中午十二點封橋。八月廿七日在港區指定商家消費，可兌換摸彩券，有機會獲得淡水福容大飯店蜜月套房住宿券、漁人水岸精選套餐兌換券及世界巧克力夢公園門票等；九月卅日也有消費送摸彩券活動，最大獎是麗星郵輪一人中獎兩人同行。