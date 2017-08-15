〈台北都會〉血汗公僕？世大運應變中心13個小組都僅1人專責

2017-08-15

〔記者郭安家／台北報導〕世大運設有緊急應變中心，緊急應變賽會期間發生的天災事故，其中十八個組別由約七十九位北市府公務員輪值，國民黨市議員陳重文接獲投訴，指北市府竟安排公務員早上八點、晚上十點於中心值班，且有些子單位未建立輪班制，導致一位人員值勤長達十四小時，恐讓人覺得血汗市府壓榨公務員。

據了解，世大運緊急應變中心設有十八個小組，其中十三個小組僅設一位專人，包括環保、醫療、住宿、志工、認證、選手村管理等，而競賽營運、維安控管、技術運作等子中心則設有六至四十人。

北市府：可建立代理人制度

雖然正常工作時間及加班超過十二小時有違「勞基法」，但公務員不適用「勞基法」。對此，勞動局長賴香伶表示，過去風災期間，各單位會派人進駐信義區的防災應變中心輪值，有些人輪值廿四小時；但她認為，世大運執委會可建立代理人制度，不用讓一個人值勤達十四小時，倘若發生狀況，也可立即換人貫徹執行業務。

世大運執委會發言人楊景棠則說，該中心鏈結世大運七部、十九處，乃至中央部會、場館所在四縣市溝通管道，設置場館及選手村監視系統（ＣＣＴＶ）、中央氣象局提供之世大運氣象服務資訊、賽會轉播畫面等。賽會期間，相關處組的同仁都會支援輪值，為了確保順暢，先前已請各處組填輪值表單，以利各處組人員可以調整勤務和休假。

陳重文建議，有些體育賽事裁判、高度技術性、分量重的事務，的確需要專人處理，但次要小組可以多派人力排班。