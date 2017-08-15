〈台北都會〉世大運志工排班率 6成場館不到7成

2017-08-15

〔記者郭安家／台北報導〕世大運本週六就要登場，國民黨市議員徐弘庭發現，目前還缺三萬人次志工，卅七個主要場館中，只有十五個場館志工排班率超過七成，且志工選熱門比賽、人力分配不均，其中足球、網球及游泳等比賽，志工排班率甚至不到五成，世大運執委會得跨場館人力支援，挖東牆補西牆，徐弘庭說，今年四月市府信誓旦旦指志工飽和，沒想到根本是規劃不周。

對此，北市府社會局日前函覆徐弘庭指出，世大運需要志工高達十二萬人次，目前志工及替代役支援有九萬多人次，部分場館確實志工不足，但仍認為大致上可滿足需求。

世大運：會全力統籌一萬八千名志工

世大運執委會發言人楊景棠則說，世大運志工有一萬八千名，受訓、排班、規劃、統籌真的是大工程，有些場館排班的確比較困難，但志工們都很熱情，相關同仁也卯足全力做好準備、規劃，讓志工們可以在賽事中呈現能量。

人力集中熱門賽事 外縣市場館難招募

根據徐弘庭調閱資料發現，截至八月一日，世大運卅七個場館中，只有十五個場館志工排班率超過七成，換言之，有五十九％場館排班率不到七成，其中四個場館排班率不到五成。

尤其人數分配不均，花博公園爭豔館撞球賽排班率達一○二．三三％，文化大學體育館排球賽排班率也達一○三．三八％，超出需求；新竹縣第二運動場足球賽，排班率僅卅七．八一％，剛完工的台北網球中心排班率卅九．七七％，位於新竹的國立體育大學綜合體育館是游泳、水球場地，排班率僅四十七．五％。

有世大運志工描繪志工們心態，只想看免費比賽或看興趣選工作，排班表填寫多個賽事組別，若對原本工作沒興趣，就安排其他工作，不想做原組別的志工還可以跳槽，志工人力都往熱門組別集中。

有市府公務員觀察到，志工優先選擇熱門場館，導致新竹、桃園招募不佳，且選手村志工不足，還得調派兩、三百名替代役。這名公僕說，志工四小時薪資一百一十元，不含吃住，北市府就在測試賽找宗教團體幫忙撐場，觀眾席坐滿慈濟、道教協會人士。

需久站又缺人力 長輩撐交通組挨批

徐弘庭還說，接獲世大運志工爆料，因應人力不足，北市府提出跨場館支援，例如凱達格蘭大道賽程人力併入師大體育館賽程。事實上世大運交通組需要人力最多，也是需久站工作，有些場館必須早上七點就有志工到場，但交通組志工為何都是體力稍差的長輩，而志工排班要上志工整合平台，溝通問題要用Line，這也對長者相當不友善。