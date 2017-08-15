〈台北都會〉基隆新建里社造 擬活化南號誌樓

2017-08-15

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市地狹人稠，中山區新建社區發展協會活化鐵軌旁、高架橋下的閒置空間，繪製巨幅的3D油畫，並打造咖啡小棧及塗鴉牆等，吸引許多民眾及遊客前往拍照取景，搖身一變成為觀光秘境，社區下一步擬活化「南號誌樓」。

新建里長高瑞堂指出，新建里位於市區，不靠海、不靠山，沒有充裕的活動空間，三年前爭取在西岸高架橋、三十一號橋下及鐵路旁的有限空間，邀請油畫老師在圍牆作畫，大象、鯨魚、貓熊都是3D繪製，栩栩如生，吸引民眾及遊客來此拍照，是基隆市的私房秘境。

訂製咖啡小棧 長輩敘舊據點

新建里去年參與關懷據點再造計畫，由木工師傅帶領社區長輩打造「不用蹲著種菜」的小花架，減輕長輩的膝蓋負擔，以及為老人家量身訂製高度的咖啡小棧，方便長輩敘舊、閒話家常。

市府促透過公所向台鐵提案

高瑞堂說，下一步是希望將秘境旁的歷史建築「南號誌樓」，結合社區再造，將二樓空間重新活化為新據點；對此，市府文化局表示，珍貴的鐵道資產必須再生、活化，與都市公共空間結合，以新面貌呈現在市民面前，樂見在不破壞文化資產的前提下，里長可透過區公所向台鐵提案討論。

「號誌樓」全台只剩三座，基隆就佔了兩座，另一處「北號誌樓」目前維護狀況良好，由於基隆舊火車站雕花月台就在旁邊，市府都市發展處將提報北廣場計畫，一併整體規劃。