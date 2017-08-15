〈台北都會〉土城清水市場冷清 里長盼都計變更住商

2017-08-15

人口增加 都更重調增6公頃綠地

〔記者張安蕎／新北報導〕土城區蓬勃發展，人口數已達二十三萬八千人，市府因應地方發展需求，重新調整都市計畫，「第三次通盤檢討」第一階段已獲新北市都市計畫審議委員會通過，預計增加六公頃的公園、綠地及廣場用地，另將清水黃昏市場指定為市場使用，但當地的地主反映說，攤販、人潮不如以往，「都快收攤了！」建議變更為住宅區或商業區。

清水黃昏市場占地五三五坪，在六十一年被指定為機關用地，但一直未徵收開闢，發展成市場廿三年之後，市府才評估沒有新設機關的需求，擬將地目變更為市場用地以符合現況，但地主卻表達反對意見。

清水里長江純文說，市場在全盛時期有一百二十攤，如今只剩十多攤而已，原因在於市場髒亂、吵雜，消費者愈來愈少，反觀周邊的超市及賣場更受歡迎，若變更為市場用地，等於重回二十年前的使用狀況，建議開放住商使用才能促進地方繁榮。

城鄉局強調未定案 將再討論

對此，城鄉發展局計畫審議科長方凱玲說，地目變更尚未定案，地主的意見將交由都市計畫審議委員會討論，再送內政部審核。

土城區都計案，計畫增加的公園用地中，位於金城路的「板橋一次變電所」將釋出○．六公頃的公園；在學府路二段的公館溝，有一．一公頃大的排水溝用地因位於堤線外，經檢討無排水需求，將變更為公園。

明德里長呂理民指出，部分里內住宅用地也被劃入公園用地中，民眾擔憂居住權利受到影響，建議維持原地目，將請城鄉發展局、水利局協助釐清公園範圍。

另外，為使土城國小學童有安全的人行步道，校門口已加蓋的排水溝用地，此次將變更為排水溝用地兼供道路使用，以利市府相關單位維管；卅年前被劃設為國道三號用地卻未實際開闢的土地，也將恢復為住宅區、保護區及工業區等，保障地主權益。