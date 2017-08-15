〈北部〉壽豐創意館 變身考古文化館

2017-08-15

預計明年底完成第一期工程

〔記者花孟璟／花蓮報導〕壽豐鄉公所位於豐山村的舊豐田市場，經活化為「壽豐文化創意館」之後，花蓮縣文化局今年爭取文化部經費，預計斥資七千二百萬元把三十年老建築翻修成「花蓮縣考古文化館」，昨舉辦開工典禮，預計明年年底完成第一期工程。

壽豐鄉公所於民國七十年間興建的公共造產豐田市場，蓋好後攤商進駐不踴躍、且村民大多數自己務農種菜，加上民眾習慣到吉安黃昏市場、市區採買，導致豐田市場蓋好後幾年就處於閒置，曾被審計部列為閒置公共設施「蚊子館」。

而當地因盛產「豐田玉」，也曾有文史工作者盼設置成為「豐田玉石館」，但因官方不重視、爭取不到經費而不了了之；二○一四年豐田市場轉型壽豐文化創意館，還典藏壽豐鄉民彭群元透過各方管道尋回的史前巨石文化遺物「月眉石槽」，石槽被花蓮縣文化局公告為文化資產「古物」，年代距今約三千年至二千年。

文化局長陳淑美說，花蓮多年來挖掘出許多考古文物，因縣內沒有適當地典藏場所而流落各地，譬如現存國立台灣史前文化博物館的「花岡山文化蛙形玉飾」，及現存中央研究院民族學博物館內的「太巴塱部落Kakita’an祖屋雕刻柱」，爭取將二件被公告為文化資產「國寶」的古物迎回花蓮典藏並展出，因為「文化不應該和土地切割、斷裂」。

此外，花蓮縣歷年來的考古發掘文物，約二千箱左右的石片、陶片、玉器等各種文物，還暫放於花蓮美崙一處公寓。陳淑美說，感謝壽豐鄉公所無償提供豐田市場作為考古文化館基地，新館將設置控制溫度、濕度的典藏兼展示空間，且也有研究室供國內外學者進行考古研究，希望成為花蓮縣的考古資源中心，預計第一期工程四千五百萬元、第二期二千七百萬元，共七千二百萬元，預計一○八年完工。