〈北部〉環保普度 竹市送「薄金包」

2017-08-15

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕中元節慶將至，新竹市環保局今年續推「紙錢集中燃燒」政策，昨天在新竹市垃圾資源回收廠辦理「淨爐祈安慶讚中元普度儀式」，由副市長沈慧虹開香主祭，同時首度向民眾推廣使用「薄金包」，做為普度祭祀用品，期能從紙錢源頭減量，祭祀兼顧健康及環保愛地球。

沈慧虹表示，今年首度推出組合式的祭祀「薄金包」，取「紙錢薄、功德積」之意。薄金包內有大面額紙錢、祈福功德狀、毛巾、新竹特產米粉、普度旗及減量香支，民眾可將捐款收據黏貼於祈福功德狀上，中元普度祭拜時默念內容，迴向給祖先、神明，替代紙錢來源頭減量，兼顧健康及環保，為後代子孫造就更大功德及福報。

環保局說，今年中元節為擴大宣導民眾做愛心代替燃燒紙錢，將於二十日下午一點在大潤發新竹湳雅店，舉辦「拜拜少燒金，捐款多愛心」活動，推廣環保祭祀暨公益義賣。凡於活動現場將購買紙錢費用捐助給公益團體，且捐款金額達一百元以上民眾，環保局即贈送環保祭祀「薄金包」，宣導民眾直接展現愛心功德，落實紙錢減量及愛心做環保之雙重美意。

環保局表示，於中元普度期間，本市社區大樓、廟宇及機關團體等，如有紙錢清運需求，歡迎預約清運（03-5368920分機8032），並請提供清運時間、地點、聯絡方式及紙錢概估數量等資訊，以利派遣車輛清運。