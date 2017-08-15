〈北部〉免費慢遊舊山線 7梯次報名中

2017-08-15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局將於九月二日到九月二十七日舉辦七梯次「慢遊舊山線」免費體驗活動，十四日起網路報名，將由舊山線金牌導覽員負責導覽，引領遊客打開三義百寶盒，探索鐵道、木雕之美及體驗客家風情。

舊山線從三義火車站到勝興車站、魚藤坪斷橋至泰安車站，全長約十五．九公里，沿線經過八座隧道、三座鐵橋，可欣賞古意盎然的老舊站房、匠心獨具的鐵橋建築，也可感懷昔日篳路藍縷開山鑿洞的艱辛，舊山線沿線美景，一直是鐵道迷的最愛。

文觀局指出，三義鄉以「慢食、慢遊、慢活」的生活哲學，去年六月成功取得國際慢城認證。因此首次規劃以舊山線主題特色遊程，有「日式懷舊鐵道行」、「川流不息生態行」、「百年樹人藝術行」以及「細細品味慢漫行」四種日間的主題旅遊路線；「螢火熠熠浪漫行」、「世遺古蹟藝術行」二種夜間的主題旅遊路線，讓民眾能感受在地特色與文化內涵。

文觀局說，此次舊山線免費遊，將由剛培訓的舊山線金牌導覽解說員全程帶領，每場次當天從高鐵苗栗站出發，遊程約七小時，有特色午餐、紀念品，還包含在地DIY體驗活動。

其中，保留十月七日場次供苗栗縣文化觀光相關科系學生報名，每梯次限四十名，每人限報一梯次。

報名及相關訊息可上活動官網（http://goo.gl/3sRKxU）或電洽：037-879062。