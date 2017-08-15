〈北部〉竹市掀綠啟動 4閒置地年底完工

2017-08-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府推動國有土地活化，啟動掀綠計畫，爭取兩千多萬元經費，將投入錦華街空軍十村閒置地、樹林頭公園、嶗山新村機車停車格、高峰路空軍廿一村村林蔭大道等四處國有土地綠美化工程，昨天以彩繪繽紛綠球方式象徵掀綠計畫啟動，未來將提供七千九百坪綠地和七百一十坪步行空間，年底完工。

市長林智堅表示，他在當議員時就知道錦華街國防部空軍十村，土地長期閒置，且雜草叢生、蚊蟲孳生，有如市中心治安死角，長期影響周遭社區環境品質；當市長後，就思考把閒置的國有土地再利用。

林智堅說，已爭取國防部一千兩百七十萬元經費，搭配市有款共兩千零卅二萬元，進行錦華街空軍十村閒置地、樹林頭公園、嶗山新村機車廠、高峰路廿二村林蔭大道等閒置土地再利用，希望為市民打造多功能的綠色減壓空間。

林智堅說，此次掀綠計畫包括四處閒置土地的基地改善，將把原先廢棄地碎石遍布、雜草叢生及道路切割等情況進行改善，未來將以生態排水、植栽綠美化整頓空間，並搭配夜間照明，設置人行步道、增設機車停車位，提供行人減壓環境，預計年底完成。

林智堅指出，位在錦華街的空軍十村改造掀綠計畫，除會保留大樹群、眷村老屋，彩繪老屋牆面、也會依循原眷村配置設計綠色步道，提供社區聚會空間；由於空軍十村綠地鄰近中央公園、護城河親水公園與巨城商圈，未來將結合周邊行人動線，串起眷村老屋、熱鬧商圈和綠地林蔭，讓市民一次體會竹市多種風貌。