〈北部〉市長訪日眾議員 暢談機場經濟學

2017-08-15

〔駐日特派員張茂森、記者陳昀／綜合報導〕桃園市長鄭文燦率團訪日，昨天拜會日本眾議員兼國土交通省副大臣秋元司。秋元司表示，台日觀光交流密切，他會積極推動日本企業到台灣投資，與桃園多做交流；鄭文燦說，成田國際機場與桃園國際機場是結盟的「姊妹機場」，希望透過這層關係加強兩國發展「機場經濟學」。

秋元司指出，日本高鐵的軟硬體都極具優勢，東京地區每天有六百萬人次需要疏運，須藉由完善的交通系統分散旅客，日方也期盼協助世界各地建造鐵路系統，提供便捷的交通服務。

秋元司說，台灣與日本觀光交流十分密切，他也會鼓勵企業到台灣投資，與桃園有更多交流。

鄭文燦指出，桃園國際機場去年有四千三百萬人次旅客，透過機場還可以帶動觀光與經濟、增加產業投資，發展「機場經濟學」，桃園大眾捷運公司、桃園國際機場公司、南海電氣鐵道株式會社及關西國際機場四家公司，於今年四月共同簽署「台日鐵道機場四社締結友好關係合作備忘錄」，將透過「二機場＋二捷運」的合作方式促進觀光。

鄭文燦一行昨天也拜會日本國交省航空局航空網部部長久保田雅晴、觀光廳觀光地域振興部長米村猛。下午鄭文燦並前往自民黨本部，拜會自民黨青年局，鈴木馨祐局長與剛升任總務省大臣政務官的青年局國際部長小倉將信等人親自接待。