〈北部〉醫師須簽60萬本票擔保 壢新醫院遭投訴

2017-08-15

壢新：雙方同意 並不違法

〔記者周敏鴻、陳昀／平鎮報導〕台北市醫師職業工會籌備會於臉書貼文，指控桃園市壢新醫院要求住院醫師須簽六十萬元本票擔保，還得將醫師證書交給醫院保管，已違反「就業服務法」。壢新醫院昨天澄清，醫師簽六十萬元本票、將醫師證書交給醫院保管，是雙方同意且並未強迫的作法，並不違法。

是否違就服法 勞動局調查

桃園市政府勞動局昨天也收到台北市醫師職業工會籌備會的檢舉函，已發函要求壢新醫院接受調查，若調查認定醫院違法，將對醫院處六萬元到卅萬元罰鍰。

台北市醫師職業工會籌備會人員說，壢新醫院一名住院醫師向籌備會投訴，指壢新醫院兩項作為違反「就業服務法」，包括要求住院醫師簽下六十萬元本票作為保證金，若錄取而未報到或未完成合約而離職，都將由醫院持本票受償；另外，醫院招募住院醫師時，也要求醫師上繳醫師證書，由醫院集中保管。

籌備會人員希望桃園市政府勞動局酌情對醫院重罰，也應監督醫院盡速將醫師簽立的本票予以作廢，並與住院醫師重新議約。

壢新醫院昨天傍晚發出聲明稿澄清，內容為「本院為方便辦理各項行政作業，代為保管醫師證書，皆經過醫師同意，醫師也可以隨時取回，並未強制或脅迫扣留證書」。

聲明並說，醫院早已接受衛生福利部建議，未來再與住院醫師新訂合約時，不會要求對方簽本票，且舊合約也會全部重新簽訂處理。

至於向台北市醫師職業工會籌備會反映問題的醫師，聲明也指是名離職醫師，且這名醫師因「個人因素與私利，不履行合約義務，卻徒佔本院缺額，造成其他有意服務本院之醫師無法加入，形成醫院之困擾」。