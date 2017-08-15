〈北部〉復興介壽國中校長續留 49年來首見

2017-08-15

傅美琴：要繼續為偏鄉孩子付出

〔記者李容萍／復興報導〕位處復興區角板山台地的介壽國中，因為距離遙遠、弱勢學生多、升學表現不佳，設校四十九年來已歷經十八名校長，介壽國中校長職務就如同跳板，只要三年屆滿，校長就搶著離開，每三年都更換校長，現任校長傅美琴已接任三年，月前在校長遴選時提出留任申請，打破沒人留任的紀錄，讓教育界跌破眼鏡，她說「留下來，是要繼續為偏鄉的孩子付出！」

住在平鎮區的傅美琴，先前在離家近的平鎮、平南國中擔任教師和主任，初任校長被分發至介壽國中，每天來回得開一個半小時以上車程，當時也讓她很傻眼。

但是三年校長任期屆滿，在新的學期，傅美琴選擇繼續留在山上，這樣的決定，讓地方和師生「足感心」。

傅美琴說，介壽國中有著校地地層滑動的隱憂，校舍牆壁已出現龜裂，從十幾年前就喊著要遷校，但這十多年來校舍不僅沒遷，也沒有改建與完整修繕，因為復興區屬於石門水庫水源保護區，要找土地遷建學校不易，目前校舍又破又舊，也沒有理化、音樂等專科教室，就連用鋼構補強的廁所也早已生鏽，難怪介壽國中校長一職被視為爛缺。

傅美琴說，介壽國中屬小型偏遠山地學校，她上任後爭取二百五十萬元的耐震、修繕補助，也導入讓原住民學生有興趣的泰雅文化特色教學，兩年多來學生「零中輟」，也獲教育部「營造空間美學與發展特色學校」特優與「教學卓越金質獎」的肯定。

傅美琴說，校方取得與中央大學合作「明日學校」推動數位時代的翻轉學習，也爭取偏鄉英語提升計畫等，這些計畫都還在進行，因此決定提出留任申請，只想「留下來，繼續為偏鄉孩子付出」。