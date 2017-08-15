〈北部〉桃園誌新民老街照片 在地人：圖文不符

2017-08-15

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府刊物「桃園誌」七月才邀請聶永真設計團隊操刀、風光改版，新出刊的八月號卻被發現「圖文不符」，副標題「桃園文創新亮點新民老街」與實際現況「差很大」，照片中美輪美奐的楊氏家廟，早就被綠鐵皮圍起來；長期在新民街耕耘文創的「只是光影獨立咖啡廳」老闆蔡奕勳忍不住感嘆，市府對新民街的文創沒什麼作為，還大剌剌發刊，令人質疑是在消費文創、消費新民街，更會讓前來的觀光客失望。

市府：想呈現老街歷史意義 絕非欺騙

市府新聞處長張惇涵回應說，新民街有一百八十多年歷史，素有「桃園第一街」之稱，編輯團隊使用此照片，是想藉由近百年歷史的楊氏家廟呈現其歷史意義，原意絕非欺騙，對於造成誤解感到抱歉；他說，經濟發展局明年度將編列九百五十萬元預算，執行為期一年的「桃仔園舊城區整體發展策略規劃案」，讓桃園舊城區重現往日光輝，新民街也涵蓋其中。

楊氏家廟現圍上鐵皮 圖片卻美輪美奐

蔡奕勳指出，楊氏家廟前年六月就被圍上綠鐵皮、一旁的寶山商店也早就搬離現址，近年因政府缺乏規劃及協助，很多店家漸漸搬走，只有重鋪徒步地磚是現在式，但市府未管制車輛通行，沒幾年地磚就需要重鋪一次，沒有效益也浪費公帑。

被冠上文創新亮點 民眾不以為然

蔡奕勳說，新民老街上除了入口處的黃色「裝置藝術」，公部門對文創活動及發展毫無作為，更別說保留歷史，新民街幾乎僅剩未領任何政府補助的「只是光影」在單槍匹馬舉辦展覽及活動，「這也能概括為老街文創？」「桃園誌」八月號副標題斗大的「桃園文創新亮點」，令人不以為然。

他認為，市府這樣草率出刊，除了有消費文創、消費新民街、消費創業者的嫌疑，更讓人覺得，市府將形象宣傳重於實際執行。

張惇涵說，市長鄭文燦八月剛裁示經發局推動「桃仔園舊城區整體發展策略規劃案」，重新檢討舊城區的軟硬體規劃，初步就交通動線、文化歷史、都市意象設計、產業聚落、商圈發展五個面向做先期規劃，明年一月開始執行，為期一年。

他補充說，楊氏家廟二○一五年曾被提報文化資產，但所有權人不同意列為歷史建築，目前由文化資產委員會以「列冊」方式定期會勘，只能尊重所有權人自主運用的權利；市府文化局表示，會持續與所有權人協調，希望有機會讓大家一睹老屋風采。