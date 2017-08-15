〈北部〉羅東運動公園 議員：淪為棄土場

2017-08-15

縣府：盡快將土方移走

〔記者張議晨／宜蘭報導〕位於宜蘭的羅東運動公園，因成排落羽松美景廣為人知。但宜蘭縣議員陳鴻禧昨指運動公園已淪為棄土場，且堆置棄土單位還是縣府機關，破壞昔日美景。對此教育處坦承，工程棄土堆置在運動公園內確實不妥，造成外界觀感不佳相當抱歉，會盡快將土方移走。

位於羅東運動運動公園橄欖球場後方空地，主要用於堆置被風災折斷或是自然掉落的枯枝落葉，如同天然的「堆肥場」。

但陳鴻禧發現原先覆蓋草皮的草地，竟淪為棄土場，不只大量廢土堆置成小山丘，裡頭還有不少廢棄水管、廢棄水泥塊，昔日美景整個都被破壞。

陳鴻禧表示，羅東公園正在執行網球場改建工程，按常理挖出土方應移到土石棄置場，即使將來要回填，也應堆置在它處，而非便宜行事，直接將工程廢土放在公園內，痛批包商及縣府便宜行事，破壞公園美景。

針對議員質疑，宜蘭縣立體育場代理場長葉青峯解釋，公園因配合十月全運會比賽，正進行網球場、棒球場、橄欖球場設施更新工程，考量挖除土方未來還需回填，才會將工程廢土就近暫時堆置在公園內。

葉青峯說，工程挖出廢土約五百立方公尺，經包商篩選後，有三百立方公尺已回填至園內工程，至於餘下水泥碎塊、鋼筋等工程廢料，已請廠商盡早載運至合法土資場。

葉青峯強調，園內整體工程預計八月底完工，待所有工程結束後，會請廠商將廢土堆放區域種植草皮，完成復舊。