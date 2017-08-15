〈北部〉竹縣清門面 世大運期拆光小廣告

2017-08-15

〔記者黃美珠／竹縣報導〕二○一七台北世大運本週六將開幕，新竹縣昨天仍全面在舉行賽事的場館整修內外，有工人努力修剪花木、掃街，有人替道路中央分隔島重新刷過油漆，縣府昨天也召開相關局處會議，主持的秘書長蔡榮光更直言即日起到賽事結束，場館周邊道路的違規看板廣告一律徹底拆到「連一根牙籤都不能插」！

蔡榮光說，縣府這次支援舉辦世大運，是以當年舉辦台灣燈會的規格來自我要求。他說，當年的台灣燈會在新竹縣，縣府先追求以「地面不能有菸蒂」為目標的環境整潔，後來發現連菸蒂都顯得太大、太顯眼，所以後來提高規格到連一根牙籤都得看不到；這次的環境整潔就是這樣的概念來執行。

縣府環保局表示，配合世大運期間全面取締道路沿線、中央分隔島上的違規廣告看板，他們已經函請不動產仲介公會、不動產開發公會、代銷經紀商會、廣告工程商會等轉知會員務必配合，否則將面臨強力的取締。

他們也另請地政處協助，電話再次提醒各中間商配合轉知。至於該局同仁則全員出動，用分區、分組的方式，從早上八點到晚上七點為止分二班，執行拆除和稽查取締，就連假日也不例外。

縣府表示，雖然本週末世大運才開幕，但是近日就已經有練習賽在新竹縣的場館登場，開幕前一天、十八日一早九點在游泳館就有水球賽，將持續到廿七日。

新竹縣第二運動場的足球賽也在十八日下午四點就「開踢」，十九日開幕式當天早上十一點到下午一點也有一場，將持續到廿九日戰到最後。

在體育館內，廿日到廿四日先進行柔道比賽，其中每天下午五點以後的都是決賽。廿六日到廿九日則換成武術比賽，歡迎民眾購票進場替選手加油打氣。

而為了迎接這場國際性的體育盛會，縣府為免之前曾發生的淹水問題，昨天還是有工人努力在第二運動場趕工改善排水設施。