〈北部〉中壢國小澗仔壢環教中心 健身兼發電

2017-08-15

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢國小校區內的「澗仔壢環境教育中心」，又稱「綠苑」，是一棟長滿「爬牆虎」的綠建築，坐落在紅色的田徑跑道與蒼翠的草木間，外觀幽雅謐靜、室內通風涼爽，經環保署認證為桃園市十大環境教育場所之一。

「綠苑」大廳設有兩座腳踏車發電機，腳踩踏板就能發電，且可同步在儀表板上看見發電量，運動健身又環保；走上「綠苑」二樓，牆上裝設了「燈具耗能比較看板」，將傳統燈泡、省電燈泡與LED燈泡同時打開，各自的亮度與耗電功率一覽無遺。

澗仔壢環境教育中心主任黃麗珠表示，「綠苑」的環境教育效果極佳，幾乎每個小朋友都想上去腳踏車發電座踩個幾圈；看到各種燈泡的亮度和耗電量，馬上就知道LED的好處在哪裡。

「綠苑」的三樓更是綠屋頂，裝有太陽能板，也種植南瓜、絲瓜、地瓜葉、百香果等多種蔬果，是推廣食農教育的好場所。

「綠苑」的大門外還有一口生機盎然的水生池，可見穗花棋盤腳、水金英、田字草、野慈菇、鳶尾花與珍稀的台灣萍蓬草等植物；水生池畔開滿花草，昆蟲、松鼠、蝴蝶也紛紛出現，是個生態豐富的綠色園地。

環保局長沈志修表示，「綠苑」緊鄰中壢火車站，交通便利，歡迎民眾闔家前來探訪；澗仔壢環境教育中心暑假期間也舉辦三梯次「綠活一『夏』」環境教育夏令營，另與老街溪河川教育中心合作舉辦研習活動，是中壢區環境教育的兩大重點場所。