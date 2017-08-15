〈北部〉文化新地標 市立美術館111年完工

2017-08-15

競圖起跑 18日首場說明會

〔記者李容萍／中壢報導〕市政府文化局主辦、新建工程處代辦「桃園市立美術館新建工程」，去年選定坐落中壢區青埔地區的「公十三」、「公十二」，基地規模約九．八公頃，預算達廿三億七千五百萬元，目前正進行委託規劃設計暨監造技術服務，十八日及九月四日將舉辦招標說明會，邀請國內外優秀建築團隊參與競圖，打造美術文化新地標，明年三月將決標，一一一年完工。

將帶動在地文化藝術發展

文化局長邱莊秀美表示，桃園市立美術館定位為具國際觀、在地史、創新育成三位一體的美術館，空間規劃包含常設展、特展、典藏、教育推廣、文化導覽諮詢、戶外藝術休憩等空間，結合數位多媒體藝術，將有藝術表演劇場、藝術家駐館、兒童美學教育及附屬文創藝術商業空間，將美術館計畫由點擴展為面，帶動桃園在地文化藝術的發展。

邱莊秀美說，市立美術館基地周邊有高鐵桃園站、桃園機場捷運站、桃園國際棒球場，還有規劃中的橫山書法公園、航空城世貿中心、亞洲矽谷研發園區等，將產生群聚效應帶動青埔特區發展，成為桃園文化觀光及商業發展的亮點。

新建工程處長陳智仁指出，市府為吸引優秀廠商投標，採用優化國內競圖方式，即限國內開業建築師始得投標，同時開放以國內開業建築師為主導、結合國外建築設計機構組成的投標團隊，也祭出比「桃園市立圖書館新建總館」更優渥的競圖獎金，第四名、第五名獎金一百萬元，第三名一百五十萬元，第二名二百五十萬元，第一名獲得簽約權，不另發獎金；市圖總館競圖獎金分別為廿萬元、五十萬元及六十萬元。

兩場次的競圖說明會，桃園場十八日上午十點在華泰名品城TGI Friday星期五餐廳，台北場為九月四日上午十點於台北文創大樓六樓Ａ廳。