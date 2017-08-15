〈中部〉雙軌專班大四生拿30K 教長稱讚

2017-08-15

〔記者張菁雅／台中報導〕教育部長潘文忠十四日南下台中，參訪台灣引興企業及環隆科技公司，了解產學合作成果。這兩家企業皆與勤益科技大學共同開設雙軌專班，大學四年同時培養學歷及經歷，即將升大四的學生月薪三萬元以上；還有學生畢業後留任，一待九年，月薪超過四萬元。

台灣引興自二○○三年起展開產學合作計畫，合作學校包括台中高工、勤益科大、雲林科大、修平科大等校，至今招生總數近三百五十人，學生畢業後留任率達八十％。其中，與勤益科大合作的「產學攜手合作計畫專班」，學生週一至週五至公司工作，彈性利用二至三天晚上及每週六回學校上課。

環隆科技則自二○一四年開始與勤益科大資訊工程系攜手導入「雙軌訓練旗艦計畫專班」，每週四天在公司工作，二天在學校上課，目前第一屆同學將升上大四。

潘文忠在教育部技職司長楊玉惠、勤益科大校長陳文淵陪同下，參訪台灣引興及環隆科技，了解產學合作學生工作情況。其中，將升大四的陳逸治在台灣引興擔任裝配班班長，月薪逾三萬元，他說，產學合作讓他能學以致用，提早體驗職場，對工作本質有更深層的體會。

林峻彥則是畢業後留任台灣引興，從大學至今已九年，不僅升上組長，月薪逾四萬元，他說，在公司學到許多技術，再與學校教的知識融合，更有助於提升技能，且公司提供很多訓練計畫，例如，管理、表達能力訓練等，讓他學到很多。

潘文忠參訪後表示，看到同學不只學到技術、管理，更重要是學到工作態度、自主管理，未來職涯更有發展。