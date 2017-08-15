〈中部〉《違停、不遵守標線、闖紅燈》台中市交通違規檢舉前3名

2017-08-15

〔記者許國楨／台中報導〕檢舉達人無所不在，市警局統計，光是三年來民眾檢舉件數占整體檢舉件數比率越來越高，其中以違規停車、不依道路交通標線行駛及闖紅燈，為民眾檢舉最常違規案件前三名！提醒民眾只要遵守交通規則，除了不怕檢舉達人，也不會造成荷包失血。

市警局交通大隊指出，科技監督時代來臨，包括行車紀錄器、行動電話等３Ｃ通訊產品興起，因蒐證容易取得交通違規事證，且民眾檢舉管道多元（如：警政署署長信箱、1999市長信箱、警察局局長信箱），許多熱心民眾甚至親自前往各警察機關提供檢舉資料。

因檢舉達人無所不在，根據市警局依交通違規所舉發件數統計，民眾檢舉件數自一○四年七萬一七九九件、占舉發總件數五．八九％，一○五年十二萬三五四七件、占舉發總件數九．三八％，而今年截至上月底為止已累計達十一萬四四七七件、占舉發總件數十五．一三％，明顯看出民眾檢舉件數占整體檢舉件數比率越來越高，每年幾乎可說是「倍數成長」。

若進一步分析，其中又以違規停車、不依道路交通標線行駛及闖紅燈，為民眾檢舉最常違規案件前三名；對此，交通大隊長郭士傑表示，依據道路交通管理處罰條例第七條之一規定，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉。

而交通違規檢舉雖不發放獎金，但只要民眾檢具違規事實警方就必須依規定受理，並查明是否符合違規要件舉發，郭士傑呼籲民眾只要遵守交通規則，養成守法觀念與習慣，除不怕檢舉達人也不會造成荷包失血，更不會造成交通事故，利己又利人。