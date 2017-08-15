〈中部〉台中中女儀隊升學全壘打 八成上國立

2017-08-15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕誰說玩社團就會荒廢學業！台中女中儀隊應屆畢業生除曾獲全國學生儀隊競賽冠軍外，升學表現也全壘打，五十六人中有八成錄取國立大學，逾半數上台清交成政等頂尖大學，社團與學業表現都頂瓜瓜。

56人中 逾半數上台清交成政

台中女中學務主任王琇嫻指出，中女儀隊創立於民國五十二年，訓練嚴格自律，是中女特色社團之一，今年應屆儀隊畢業生除曾在高二挑戰全國高中職樂儀旗舞賽封后外，也繳出漂亮的升學成績單。

包括九人上台灣大學、四人上清大、交大三人、成大七人、政大五人，還有兩人錄取北醫及國防醫等，超過半數社員錄取頂尖大學志願，另有多人錄取私立醫學院等。

升學全壘打的她們其實花不少時間在社團上，尤其儀隊講究儀態與操槍、耍刀、執旗的技巧，除每週二小時的社團課外，幾乎天天中午、放學後、甚至假日，均會自我要求勤練包括貼壁、轉槍等技巧，社員被槍或刀打到瘀青、受傷更如家常便飯。

周祖彣：參加儀隊 變得有自信

考上成大政治系的周祖彣曾練拋槍大拇指骨頭錯位，因距比賽僅二、三天，醫生原建議須好好休養，她咬牙請醫生把骨頭復位後，照常上場參賽；她說，原本排斥與人接觸，被同學拉著加入儀隊後，在社員熱情包圍下，變得敢擁抱別人的善意、更主動釋放熱情，變得有自信且不輕言放棄。

儀隊密集的訓練下，尤其升上高二後成為外出表演、參賽甚至社團幹部主力，學生面臨時間分配的考驗，錄取交大資訊管理與財金系的陳念琪原本校排前百大，之後一度滑落到二百名，警覺到時間分配的重要，跟著刀隊同學一起拚讀，成績逐漸回穩。

學生多說，參加儀隊後懂得「時間擠就有了」的道理，大家都很會善用零碎時間，但最大的收穫是養成挫折耐受力及毅力、自信心，在社團同伴相扶持下，未曾想放棄退團。

蔡雅立：學到不輕言放棄

挑戰指考後錄取台大心理系的蔡雅立，學測後原已有升學志願，決定自我挑戰，終於拚進心中第一志願。她說，原本個性很容易放棄，從儀隊學到永不放棄的態度，對她助益最多。