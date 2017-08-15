〈中部〉改善人行道要移60樹 埔里人抗議

2017-08-15

公所︰考量現地環境 審慎評估

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮公所執行市區信義路人行道改善工程，計劃移植施工範圍兩側六十餘株、樹齡卅多年的樟樹，護樹民眾強烈不滿，昨由鎮代何惠娟等人召開記者會，並拉白條抗議，呼籲公所以擴大樹穴等方式原地保留，不要只會移樹與砍樹，公所則強調會考量現地環境、工法等限制，再進一步審慎評估。

埔里信義路兩側人行道樟樹，因樹根隆起，破壞人行道鋪面及排水溝，公所獲內政部營建署「既有市區道路景觀與人本環境改善計畫」補助進行改善，已完成一至三期工程，四、五期總經費二千萬元，預計今年十月動工，施工長度約七百公尺，兩側六十餘株樟樹規劃比照一、二期工程，全數移植至福興里環保公園。

鎮代何惠娟、地方耆老黃炳松及護樹民眾昨在規劃施工路段召開記者會，並懸掛「不要砍我」、「天啊！鎮長又要砍樹了！」的紅字白布條，象徵樹木血淚控訴，眾人高呼口號，抗議公所為了工程又要移樹。

樹木養護專業人員林根帆表示，距離工程動工只剩一個多月，樹木來不及斷根，若再以挖土機直接挖掘的粗暴方式，估計八成的樟樹活不了。

何惠娟指出，公所也坦承一、二期工程時移植約三十株樟樹，但存活率僅約三成，因此去年信義路人行道第三期工程，部分鎮代有異議，才保住了一整排的樟樹，當時做法是留下樹穴，信義路與虎山路口的台電營運所前鋪面改善時也採相同措施，都讓樹活了下來，證明不一定只有移樹與砍樹的選項。

公所主秘蔡勝華強調，信義路人行道樹木的根系受限早期混凝土鋪面，無法向下生長，均橫向發展，阻礙目前人行道及排水溝施作，為慎重起見，才會在上週召開說明會，目前傾向移植，移植計畫將報縣府送議會審議，現階段也會徵詢更多意見，審慎辦理。