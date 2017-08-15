〈中部〉嘉市民族路施工半年 商家喊減稅

2017-08-15

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市市區要道民族路（西榮街至西門街段），正進行污水下水道系統用戶接管工程，預定工期長達半年，六月施工以來，周邊商家飽受噪音與交通困擾，且因車輛、行人難以通行等情形，生意受到影響，逾百戶商家串聯陳情申請減免營業稅、房屋稅，以減少損失。

國稅局嘉義市分局銷售稅課長黃淑華說，當地商家若有開立發票者（大店戶），維持以當月實報實銷的營業額課徵，未開立發票者（小店戶），將依營業稅特種稅額調整查定作業要點，派人實地訪查營業情況調整課徵。

嘉市稅務局房屋稅科長蘇美玲說，嘉市目前尚未訂定公共工程施工期間減免房屋稅的行政規章，若要經由三年一次的不動產評價委員會，以適用房屋坐落地段等級調整率來減免，時間會拖太長，所以會研議因應辦法，參酌其他縣市的作法，依個案處理來進行減免。

市府工務處水利工程科長黃國泰表示，商家陳情所指屬民族路第一期施工範圍，路段長度約二百卅公尺，路中央施工範圍寬度三至四公尺，雙向車道各留一個車道，路邊停車格暫時塗掉，預計十二月廿日完工，施工期間會請廠商做好交通維持措施。

葉姓商家說，大環境景氣不好，民族路上有多家店面待租，施工期間進入交通黑暗期，要上門消費的顧客無法停車，生意掉了一大半，昨早因吊車進場，民族路近新榮路一帶北側全線封閉，根本無法做生意。

西榮里長林芳志表示，施工區域範圍包括書院、新富、西榮等三個里，工期長達半年，商家雖聽聞施工期間可以向國稅局申請營業稅額減免，及向市稅務局申請房屋稅額減免，卻不知申請方式，經初步討論，三里將串聯陳情，協助受害商家申請減免申請。