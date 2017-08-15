〈中部〉（雲林）舊照．菜譜．思鄉信… 找回老眷村

2017-08-15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾眷村青年工作小組推出青年工作假期，邀請青年志工入住虎尾建國眷村尋找消散記憶，昨天成果展，完成馬桶彩繪、思念信箱及老照片，更多是人人手腳上「蚊吻」印記，卻沒有人叫苦，盼能催生老眷村復甦。

青年志工重建建國眷村記憶

猜猜我是誰？一張超過半世紀的「遛鳥照」，昨天陳列在虎尾建國一村丁棟眷舍的牆上，雄糾糾氣昂昂的氣勢成為此次老照片的焦點，許多人以為是青年工作小組召集人劉志謙小時候的照片，劉志謙忙說「那不是我」，因為他今年只有卅歲，引得全場哄堂大笑。

劉志謙說，建國眷村是雲林虎尾小鎮一塊神秘淨土，為推動眷村保存與活化，爭取文化部青年村落文化計畫經費，找回眷村歷史片段。

在建國眷村出生長大的魯紜湘說，不到一百坪的丁棟眷舍當年住廿六戶人家，一大群的孩子在這裡跑來跑去，她也是其中之一，哪家廚房傳出香味，所有人就鑽那家去，如今老鄰居一家一家搬到外地，讓人心酸又無奈。

昨天成果展示工作小組進駐半個月來創作的馬桶彩繪、藝術門牌及信箱、碎布拼湊，催生老眷村復甦。

來自台中、就讀東海大學國貿系的曾孟喬找到一封家信後書寫在木板上陳列，端正工整的筆跡寫出那個充滿思念的年代，還整理出眷村菜的內容，尤其當大伙兒秀出手臂上一個又一個紅腫的蚊吻印記時令人心疼，倒是志工自我解嘲，眷村的蚊子難得飽餐一頓。

雲林縣政府文化處長林孟儀指出，虎尾建國一、二村已列為有形文化資產的聚落建築群，且通過文化部建國眷村再造歷史現場計畫，獲補助一億元，預計今年底前完成發包，老眷村復甦指日可待。