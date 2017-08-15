〈中部〉（嘉義）支持老老失智照顧 醫師免費到宅看病

2017-08-15

〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉六十歲黃先生獨力照顧八十七歲失智母親十餘年，她對旁人有敵意，情緒不穩，出門就醫不便，天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會目前服務嘉義地區二千二百戶失智症患者家庭，近五成是「老老照顧」，照顧者身心負擔沉重，基金會創新建構「失智照護支持網」，邀醫護團隊「在宅醫療」，讓照顧者有喘息機會。

善團與超商募款服務 嘉義鄉親可申請

黃先生說，母親失智後的行為難預測，曾半夜偷溜出去兩次，帶母親回診時更要避免她情緒不穩，就診過程相當辛苦，即便醫師開立慢性連續處方箋，騎腳踏車前往診所拿藥路上，也要擔心她一個人在家可能亂扔東西等行為。

天主教聖馬爾定醫院神經內科醫師葉柏延昨到黃宅看診，對失智照護提出建議，嘉縣副縣長吳芳銘也到場關心，黃母果然一看到陌生人就情緒躁動，經多次安撫才接受診治。

中華聖母基金會執行長黎世宏說，七月起與統一超商推動嘉義地區「一塊陪伴老老照顧」募款計畫，經評估認定照顧者滿六十歲以上，失智者有失智診斷證明或相關就診紀錄，符合抗拒外出就醫、交通行動不便的家庭，可洽05-2774820轉3301，主動向基金會申請「在宅醫療」服務，相關費用由募得款項支應。

吳芳銘說，縣府向衛生福利部爭取設嘉縣失智共同照護中心，日前在大林慈濟醫院揭牌，經「快篩門診」確診，可轉介至溪口、竹崎等七個據點上「記憶保養班」，會持續爭取經費，打算在明年於嘉義長庚醫院成立第二個失智共照中心。