〈中部〉迎接花博 台中市府將打造8區小花海

2017-08-15

〔記者張菁雅／台中報導〕迎接明年台中世界花卉博覽會，除了花博三大展區外，建設局規劃明年初在八區打造「小花海」，各區小花海的細部設計將陸續出爐，其中，霧峰「好食光」花海面積最大，將結合農村風格與在地特色農產「香米」，營造兼具農樂與休閒的花海。

建設局景觀科長廖文偉說，各區小花海地點，包括東區的干城地區國有地、北屯和平段國有地、烏日自治公園、太平九二一地震公園、大里康橋附近、霧峰丁台社區、清水鰲峰山公園、大甲中山公園，各區小花海基地面積約在○．八至一．四公頃之間。

其中，霧峰丁台社區小花海位於國道三號與台七十四線快速道路交會處，細部設計已出爐，占地約一．四公頃，取名為「好食光」花海，以稻米及白鷺鷥意象做為設計發想，將邀請居民共同設計稻草人偶，結合不同種類的稻米彩繪、紫錐花、金針花等，創造可食地景風貌。

各區小花海明年初開工，施工期間約六個月，為明年十一月開幕的台中花博提前暖身，市民在家附近就能體驗花海。廖文偉表示，小花海會種植草花、灌木，每三個月換一次草花，由於維護經費低，在一○八年四月花博結束後，小花海仍可繼續存在。

此外，建設局長黃玉霖指出，除了小花海外，市府也鼓勵民眾參與ＤＩＹ花海活動，只要符合補助資格，並有心改造環境綠美化的團體及個人即可申請「花園城市運動補助計畫」，一起打造遍地開花的城市小花海。