〈中部〉爭取10年 大里永隆里纜線地下化

2017-08-15

屢因風災吹落電纜線而停電

〔記者何宗翰／大里報導〕大里區永隆里有一萬三千多居民，屬人口密集區，但每逢颱風來襲，迎風面旱溪周邊區域的台電高架線路經常被吹落，導致屢次因風災停電，經地方上多年反映，昨天立委何欣純邀集各方單位到場會勘，爭取先將興大南街、環河路、永隆六街的周邊桿線，納入「配電線路防災韌性計畫」中，避免災情一再重演。

納入配電線路防災韌性計畫

何欣純表示，全球極端氣候影響，去年接連兩個颱風造成全台到處停電，尤其台中市最嚴重，大里地區也是重災區，電纜線地下化可以有效地防範颱風災害造成的用電危機，確保民生供電穩定，應針對主要道路及人口密集區優先施作；尤其大里溪北地區，隨著人口快速增加與康橋景觀園區的完成，已成為高密度住宅區，電纜線地下化有其迫切性與必要性。

「今天不做，明天會後悔！」大里區永隆里長林士元說，旱溪周邊區域屬於迎風面，每次只要颱風一來，高架電線就會被吹落，沒有其他災情也會停電，地方已爭取電纜線地下化十年了，他認為興大南街、環河路、永隆六街一帶電桿緊鄰河畔，比較沒有在誰家門口留配電設備的爭議，應該可以優先地下化，做為示範區。

台電：經費3千萬 明年底完工

何欣純昨天邀集台電、第三河川局、議員李天生、張芬郁等人到場，台電簡報指出，從興大南街、環河路到永隆六街全長約兩公里，約需三千萬元經費施作，預計十二月可完成設計，明年底完工，未來建請市府新闢道路、拓寬時能預留公共設施帶或足夠寬度的人行道，以利設置地下化供電設備。