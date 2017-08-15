〈中部〉兩週200件捕蛇案 南投消防員叫苦

2017-08-15

〔記者謝介裕／南投報導〕高溫來襲，連「小龍」也受不了﹗南投縣消防局資料，六月以來，受理「誤闖」民宅捕蛇案件，每天至少十件以上，八月到十四日已二百件，基層消防人員疲於奔命，苦不堪言，捕蜂捉蛇業務該由哪個單位負責，縣消防局年底與農業處協商決定，惟縣內農業處仍希望以獎勵金等方式，讓消防弟兄繼續承接該業務。

之後誰負責 消防局、農業處年底協商

南投縣消防局長林聰吉、農業處長陳瑞慶說，今年十二月底以前，兩單位採分工合作模式，包括受理報案、捕捉等前端工作，由消防局職掌，至於蛇類捕獲後的暫置場所、野放等後續工作，以及消防人員所需器材、裝備等相關經費，由農業處全權負責。

林聰吉也說，全縣十三鄉鎮市總共有二十二個消防分隊，加上蛇、蜂對民眾很可能造成立即性危險，基於民眾安全考量，絕大多數消防弟兄均秉持「吃苦當吃補」精神全力以赴，但的確會增添同仁工作負擔、壓力，因此明年捕蜂捉蛇業務處理模式，將等到年底與農業處召開會議協商後，才能有明確答案與作法。

陳瑞慶除了肯定消防弟兄在打火、救難等勤務，還須為捕蜂捉蛇工作的付出以外，也強調，農業處人力、經費都十分有限，想要獨自扛起捕蜂捉蛇業務，恐力不從心，允諾會釋出更多的誠意，包括建立獎勵金制度等，希望能說服消防弟兄，讓捕蜂捉蛇工作日後仍能維持目前分工合作的機制。