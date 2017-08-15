〈中部〉高鐵彰化站特定區 彰基將進駐

2017-08-15

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化基督教醫院已標得高鐵彰化站特定區約六千坪土地，並向衛福部申請醫院開發計畫案，未來將以醫院為核心，朝養生、護理、高級健檢及醫療等多元領域延伸。彰基副院長周志中表示，最近將和縣府討論大方向的營運內容，若有初步共識，將送董事會做定奪。

朝綜合性需求規劃

高鐵彰化站特定區坐落於田中鎮站區路段，去年遇上景氣急速反轉，土地標售不利，縣府尋求具指標性的醫學中心醫院進駐特定區，希望來帶動地方繁榮，前後詢問台大、榮總等醫院都沒結果，最後找上彰化基督教醫院，雙方「一拍即合」，彰基購買車站後方產二專區的土地，離車站約一公里，面積約六千坪，金額約六．二億元。

衛生局副局長尚筱菁表示，衛生局尊重醫院的專業規劃。周志中指出，這項開發案將配合縣府醫療政策開發，目的提升照護縣民的健康和福址。彰基副院長周賢彰指出，在今年標到土地後，院方送出開發計畫書給衛福部審核，目前衛福部已同意執行內容，下一步要等資金籌劃到位，至於何時動工蓋醫院？要等董事決定，而有關未來營運方針，將朝綜合性需求規劃，並與員林市的員基和雲林縣的雲基做出區隔，避免「自己打自己」。

彰基在彰化市落地生根一二一年，近年醫療版圖迅速擴大，發源地中華路院區經營安寧照護，總院有健康管理中心，彰基兒童醫院目前是國內彰化以南、台南以北的唯一專門照護兒童病患之專門醫院。