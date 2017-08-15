〈中部〉（嘉義）鄒族漁具抓大放小 山美開課教做

2017-08-15

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷曾是當地鄒族原住民傳統漁場，經過近三十年封溪保育恢復生機，卻也使傳統的竹編捕魚用具失傳，山美社區發展協會本月廿日舉辦文化導覽培訓課程，提供學員免費製作捕魚用具「魚筌」，並重現鄒族人慶典時「搗麻糬」盛況。

山美村長安麗花表示，達娜伊谷位於曾文溪上游，全長十八公里，早年被外人侵入毒魚、電魚，造成魚蝦枯竭，公元一九○○年由部落長老登高一呼，村民自組河川巡守隊封溪護魚有成，社區每年舉辦「鯝魚節」，但漁獵風氣不興，傳統魚撈器具逐漸不被年輕族人知曉。

山美社區發展協會理事長莊信義說，鄒族人常用的漁具有魚叉、撈魚網、魚桶、魚筌等，其中，漏斗狀的竹編魚筌，長度一至二公尺，放置溪流裡固定，魚群順著水流進入筌內，大魚難以游離，小魚從另一端小出口游出，族人藉此抓大放小而有漁獲，竹製品用久會自動分解回歸大地，符合生態永續觀念。

協會專案助理方敏全表示，案獲文化部補助，廿日邀請部落大學傳統編織課講師楊新興、達娜伊谷資深導覽員莊信然，在園區開課，並規劃製作鄒族童玩之一「風笛」，及讓學員體驗慶典才有的搗麻糬樂趣，詳洽05-2586994轉9。

嘉縣文化觀光局秘書于秉儀說，許多人關心青年返鄉議題，廿五、廿六日在山美村活動中心辦「鄒族青年論壇」，邀請「咖啡王子」方政倫、特富野咖啡產銷班長湯文賢、原住民紀錄片導演潘昱帆等，討論原民返鄉創業議題，報名諮詢0955-515938。