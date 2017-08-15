〈中部〉雲林5市鎮 評估設公共自行車

2017-08-15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為提供縣民及觀光客更方便的代步工具，雲林縣府委託顧問公司評估在斗南、西螺、斗六、虎尾及北港等五市鎮的公共自行車租賃系統可行性，使用者可以甲地租乙地還，至於要採那一家系統也在評估中，可行的話明年將爭取經費設置。

斗南、西螺、斗六、虎尾、北港

響應節能減碳，台北、新北、桃園、台中、高雄等都會區近幾年來陸續推出YouBike、oBike等公共腳踏車租賃系統，提供民眾做為短期交通工具，不僅方便通勤族轉乘大眾公共運輸工具，且成為觀光客在鬧區的代步工具。

雲林縣府工務處指出，利用腳踏車做為上班、上學或觀光的最初或最後一哩路的交通工具是未來趨勢，縣內公車班次、路線不足，影響民眾搭乘大眾運輸工具意願，更讓許多觀光客卻步，若有腳踏車可以做為短程代步，有助於民眾通勤及帶動地方觀光。

工務處表示，雲林要建置公共腳踏車租賃系統考量使用率，第一階段以斗六、虎尾、北港、斗南及西螺等五個較都會型的市鎮評估，顧問公司現正著手評估可行性，包括經營系統、停車站設置點等，據廠商訪談反應，五市鎮長很支持。

爭取明年建置 或斗六先試辦

工務處說，雲林公共腳踏車租賃系統評估報告年底應可完成，可行的話將向中央爭取經費明年建置，也不排除在斗六市先試辦，再視成效擴大到其他鄉鎮市。

盼吸引觀光 也憂使用率不高

雲林要建置公共腳踏車租賃系統民眾反應不一，支持者認為縣府推動農村小旅行，但因公車班次少，許多景點沒公車到，遊客造訪意願低，若有公共腳踏車可以代步應可吸引更多人來；反對民眾則認為雲林鄉鎮不夠都市化，公共腳踏車使用率不高，不符經濟效益。